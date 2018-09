Blessé face aux Herbiers en finale de la Coupe de France la saison dernière, et forfait pour le Mondial cet été, Daniel Alves a repris l’entraînement récemment au Camp des Loges. Le défenseur du PSG a donc pu croiser son nouveau coach, Thomas Tuchel. Interviewé par le journal espagnol Marca, le Brésilien de 35 ans s’est montré dithyrambique au sujet du technicien allemand.

« Je l’adore, il a un état d’esprit incroyable, il a changé beaucoup de choses ici en termes d’esprit d’équipe et de mentalité, je sens bien cette saison. Nous avons déjà un grand défi à relever, car nous avons hérité d’un groupe avec de grands rivaux, qui nous oblige à montrer notre véritable force dès le début. Mais il faut l’accepter comme ça vient et s’y préparer, sachant que pour réussir, il faudra améliorer, par exemple, ce que l’on fait en championnat de France. » Alves a aussi de grandes ambitions pour le PSG en Ligue des Champions, et il les assume.