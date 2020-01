13 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues en 15 apparitions. Neymar est en feu dans cette saison 2019-2020 et l’international brésilien ne semble pas prêt de s’arrêter, lui qui reste sur huit matches d’affilée avec au moins un but marqué. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, l’ancien joueur du FC Barcelone semble avoir oublié son été agité et un éventuel retour en Catalogne. Mais alors quel sera l’avenir de Neymar ?

De son côté, ESPN semble avoir un petit élément de réponse. Selon les informations du média américain, le Brésilien souhaiterait bien prolonger son contrat dans la capitale française mais tout dépendrait du parcours du PSG en Ligue des Champions (le champion de France affrontera le Borussia Dortmund en 1/8es). Le club français, lui, serait plutôt optimiste dans ce dossier mais aucune décision ne devrait être prise avant avril ou mai, toujours d’après ESPN. Rendez-vous donc dans quelques mois.