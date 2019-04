Recruté l’été dernier pour près de 37 millions d’euros, Thilo Kehrer vit des heures très compliquées du côté du Paris Saint-Germain. Déjà décrié après sa bourde face à Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions (1-3), l’Allemand a encore sombré du côté de la Beaujoire de Nantes hier (2-3).

Dépassé face à Kalifa Coulibaly sur l’action ayant amené le second but nantais, le défenseur de 22 ans a une nouvelle fois livré une prestation médiocre, loin des attentes de ses supporters. Pas étonnant donc, qu’Opta révèle qu’en présence de l’ancien joueur de Schalke, le PSG encaisse deux fois plus de buts : un toutes les 88 minutes contre un toutes les 180 minutes en son absence.