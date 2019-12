Le PSG s’apprête à jouer à Geoffroy-Guichard contre Saint-Etienne ce dimanche soir (21h, match à suivre en live commenté sur Foot Mercato) pour le dernier déplacement de l’année en Ligue 1. La trêve hivernale arrive bientôt et avec elle Noël. En conférence de presse et interrogé sur le mercato, Thomas Tuchel a proposé sur le ton de l’humour le cadeau idéal qu’on pourrait lui faire. Il souhaite avant tout avoir un groupe où il n’y a pas le moindre blessé pour la reprise le 2 janvier prochain.

« La première chose, c’est qu’on arrive ensemble, que l’on n’ait pas trop de blessures. Si tout le monde est là, on a une équipe très forte. On a un bon vestiaire, un bon esprit à l’entraînement, beaucoup d’intensité, une bonne manière de travailler. C’est le plus important. Si nous arrivons tous ensemble en janvier, ce n’est pas nécessaire de faire quelque chose (au mercato, ndlr). Si quelqu’un veut jouer avec nous absolument, on ne va pas dire non (rires) mais ce n’est pas nécessaire de pousser le président ou le directeur sportif en ce moment. On a confiance. On garde aussi un gars comme Tanguy (Kouassi) qui est proche maintenant. Si des choses sont possibles, ok on va discuter mais ce n’est pas nécessaire. » Le mercato devrait donc être assez calme du côté du PSG.