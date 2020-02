Le feuilleton Edinson Cavani (32 ans) n’a pas fini de faire jaser. Alors que son avenir a animé le mercato hivernal tout au long du mois de janvier, l’international uruguayen, barré par Mauro Icardi au PSG, est finalement resté dans l’Hexagone et ira donc bel et bien jusqu’au bout de son contrat, qui expire en juin prochain. Chelsea ou encore Manchester United étaient intéressés à l’idée de recruter El Matador cet hiver, mais l’Atlético de Madrid tenait la corde et possédait même un accord avec le joueur.

Le transfert est finalement tombé à l’eau, notamment en raison des demandes excessives de l’entourage d’Edinson Cavani. Le président de l’Atlético, Enrique Cerezo, est revenu, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, sur l’échec des négociations avec l’Uruguayen : « un jour, je vous dirai pourquoi Cavani n’est pas venu à l’ Atletico et, quand je le dirai, les gens me donneront raison ». En attendant que la lumière soit pleinement faite sur le cas de Cavani, le meilleur buteur de l’histoire du PSG pliera bagage, cette fois pour de bon, à l’issue de la saison. Le club de la capitale espagnole a lui du se contenter de l’arrivée de Yannick Carrasco dans les dernières heures du mercato. En attendant Cavani l’été prochain ?