Le 5 novembre prochain, Marco Verratti fêtera ses 27 printemps. Mais l’Italien s’est offert un beau cadeau avant l’heure en prolongeant son contrat jusqu’en 2024. Arrivé dans la capitale en 2012, l’international transalpin a souvent clamé son bien-être à Paris après avoir été un temps très courtisé par le Barça. Interrogé sur son nouveau bail, le petit hibou n’a donc pas caché son plaisir, avant d’évoquer ses futurs objectifs.

« C’est quelque chose qui me fait plaisir, je suis heureux. Je pense que j’arrive au moment le plus important de ma carrière. Je pense qu’à 27 ans, tu connais beaucoup plus de choses, tu as plus d’expérience et je pense que c’est l’âge pour faire les choses bien. C’est pour ça que je suis vraiment content de pouvoir poursuivre ici à Paris. Comme je l’ai dit dès le premier jour, je me sens vraiment très bien ici. Je sens que je joue pour une équipe qui a un très grand projet. Pour moi, c’est la chose principale parce que je veux essayer de gagner le plus possible. Et ici on a cette possibilité parce qu’on a une grande équipe, on a un grand coach. On peut faire de grandes choses ensemble », a-t-il déclaré sur le site officiel du PSG.