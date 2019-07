Officiellement joueur du Paris Saint-Germain depuis jeudi, Ander Herrera (29 ans) a signé un contrat de cinq ans avec le club de la capitale. Et le milieu de terrain était attendu comme le messie par les supporters mais aussi par les joueurs parisiens. Alors qu’il prépare la finale de la Copa América avec le Brésil, Marquinhos (25 ans) s’est exprimé sur l’arrivée de son nouveau coéquipier.

« On en avait vraiment besoin pour renforcer notre milieu de terrain. J’ai dû jouer à cette position de temps en temps lors de la dernière saison, donc c’est toujours bien d’avoir un renfort de ce calibre, explique le défenseur parisien devant les médias au centre d’entraînement de la Seleção. C’est un grand joueur, son nom était cité depuis un moment comme une possible recrue pour notre équipe. On sait que c’est un joueur qui donne toujours le meilleur de lui-même pour son équipe, c’est des joueurs comme lui qu’on veut avoir à nos côtés. »

