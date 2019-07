Le 11 mai dernier, Ander Herrera (29 ans) officialisait son départ de Manchester United. Le milieu espagnol quittait les Red Devils après cinq saisons de bons et loyaux services. A United, Herrera a disputé 191 matchs et raflé une FA Cup, une Carabao Cup et surtout une Ligue Europa. Ne restait plus qu’à savoir quelle destination allait choisir le principal protagoniste. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs l’envoyaient du côté du Paris Saint-Germain.

Si l’Athletic Bilbao a bien tenté de rapatrier son ancien joueur, le natif de Bilbao a finalement choisi de relever le challenge parisien. Clin d’œil du destin, Herrera qui a participé au huitième de finale aller de Ligue des champions face au PSG, n’a pas disputé la deuxième manche rocambolesque au Parc des Princes... Le départ soudain d’Antero Henrique, qui a géré ce dossier, n’a donc pas modifié les plans de l’ancien Mancunien.

L’international espagnol (2 sélections) s’apprête donc à découvrir la Ligue 1 et a paraphé un bail de cinq saisons soit jusqu’en juin 2024. L’intéressé pourrait percevoir un salaire annuel estimé à 8 millions d’euros. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d’Ander Herrera Agüera. Arrivé en provenance de Manchester United, où il était en fin de contrat, le milieu de terrain espagnol a signé un contrat de cinq ans avec le club de la capitale, jusqu’au 30 juin 2024, » précise le communiqué. Après la signature de Pablo Sarabia pour 20 M€, le club de la capitale s’offre donc un autre renfort espagnol à bas coût.

#WelcomeAnder Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d’@AnderHerrera Le milieu de terrain espagnol a signé un contrat de 5⃣ ans avec le club de la capitale, jusqu’au 30 juin 2⃣0⃣2⃣4⃣ ! #ICICESTPARIS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 4 juillet 2019

