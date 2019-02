En match en retard de la 17e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit ce mercredi soir le Montpellier Hérault Sporting Club au Parc des Princes (21h). Malgré deux matches de retard, dont celui-ci, le club de la capitale compte déjà 12 points d’avance sur son dauphin, le LOSC, mais espère bien s’envoler encore un peu plus en tête du classement. De son côté, le MHSC, sixième avec 38 unités, veut s’imposer pour prendre la quatrième place à l’OM.

Pour cette rencontre, Thomas Tuchel aligne un 4-4-2 avec Buffon dans le but. La défense est composée de Kehrer, Marquinhos, Kimpembe et Kurzawa. Dans l’entrejeu, Dani Alves est aligné aux côtés de Verratti, avec Di Maria et Draxler sur les côtés. En attaque, Nkunku accompagne Mbappé. Dans les rangs montpelliérains, Michel Der Zakarian aligne un 3-4-3 avec Mendes, Hilton et Congré placés devant Lecomte. Aguilar, Skhiri, Le Tallec et Oyongo sont présents au milieu, avec un trio d’attaque Laborde-Skuletic-Mollet devant.

Les compositions officielles

PSG : Buffon - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Di Maria, D. Alves, Verratti, Draxler - Nkunku, Mbappé

Montpellier : Lecomte - Mendes, Hilton, Congré - Aguilar, Skhiri, Le Tallec, Oyongo - Laborde, Skuletic, Mollet