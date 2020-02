La 22e journée de Ligue 1 offre un duel de haut de tableau entre le leader, le Paris Saint-Germain et le quatrième Montpellier.

A domicile, les Franciliens se présentent dans un 4-2-3-1 avec Keylor Navas dans les cages. Thomas Meunier, Tanguy Kouassi, Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa forment la défense. Le double pivot est assuré par Marco Verratti et Idrissa Gueye tandis que Pablo Sarabia, Neymar et Angel Di Maria soutiennent Kylian Mbappé.

De son côté, Montpellier opte pour un 3-4-1-2 assez traditionnel avec Dimitry Bertaud dans les buts. Il est devancé par Damien Le Tallec, Vitorino Hilton et Daniel Congré. Les rôles de pistons sont assurés par Arnaud Souquet et Ambroise Oyongo tandis que Jordan Ferri et Téji Savanier se retrouvent au milieu du terrain. Florent Mollet est soutenu par Gaetan Laborde et Andy Delort.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Navas - Meunier, Kouassi, Kimpembe, Kurzawa - Verratti, Gueye - Di Maria, Neymar, Sarabia - Mbappé

Montpellier HSC : Bertaud - Le Tallec, Hilton, Congré - Souquet, Ferri, Savanier, Oyongo - Mollet - Laborde, Delort