L’exploit de Manchester United sur la pelouse du Paris SG mercredi soir (1-3, 8e de finale de Ligue des Champions) ne cesse de faire réagir. Ancien de la maison (2008-2012), Dimitar Berbatov a posté une vidéo sur son compte Instagram pour féliciter les Red Devils et tailler les détracteurs du club mancunien.

« Les gens ! Nous devons parler de ce qui s’est passé hier soir. Quelle soirée ! Incroyable, inoubliable. Une nuit spéciale à Paris, de Manchester avec amour. Peu importe le nombre de blessés ou de suspendus. Quand tu joues en équipe, tu vas probablement gagner, l’équipe est au-dessus de tout. Le mot le plus important en football, c’est équipe. Vous nous disiez que ce n’était pas possible, que le score à l’aller était trop dur à remonter et que le PSG était trop fort. Que va-t-on dire maintenant ? La vérité, c’est que vous oubliez un petit détail, Manchester United est éternel. Peu importe ce qui se passe, où vous vous situez au classement, respectez le géant ou vous souffrirez », a lâché le Bulgare. C’est dit !