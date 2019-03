Mercredi soir, le Paris Saint-Germain affrontera Manchester United dans le cadre des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions (match commenté en direct sur notre site). Un match retour que les Parisiens comptent dominer pour retrouver enfin les quarts de finale.

Mais à quatre jours du choc, Thomas Tuchel a avoué qu’il n’avait pas encore son onze de départ en tête. « Non pas exactement, je dois réfléchir. J’étais très concentré sur notre match ici. Maintenant, on doit analyser Manchester encore parce qu’il leur manque quelques joueurs. Ils ont des choses un peu différentes et on va trouver notre onze », a-t-il déclaré au micro de Canal+.