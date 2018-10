Le président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi est ravi d’avoir prolongé le contrat d’Angel Di Maria (30 ans) jusqu’en juin 2021, comme il l’a expliqué au site officiel du club de la capitale. « Je ressens une très grande satisfaction à l’heure de prolonger le contrat d’Angel Di Maria. À 30 ans, Angel vit un moment fantastique de sa carrière, où le mélange de son talent et de son vécu au plus haut niveau le classent plus que jamais parmi les meilleurs joueurs du monde », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Et c’est au Paris Saint-Germain, dans son club, qu’il a choisi de continuer de vivre les meilleures années de son parcours de grand joueur. Une fois de plus, les meilleurs footballeurs de la planète démontrent non seulement leur envie de rejoindre le PSG, mais aussi leur volonté profonde de s’y inscrire dans la durée. Comme l’ensemble de ses coéquipiers, des plus jeunes aux plus expérimentés, Angel réaffirme aujourd’hui avec force ses très hautes ambitions avec son équipe, son club et les millions de supporters qui soutiennent nos joueurs avec ferveur et fidélité », a-t-il conclu.