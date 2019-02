« C’était plus compliqué. La première fois que je me suis blessé (en février 2018), je me suis dit : ’’Je vais me faire opérer, il faut résoudre ça au plus vite’’. Je n’étais pas triste. Cette fois, j’ai eu plus de mal à digérer. J’ai passé deux jours à pleurer chez moi », déclarait Neymar au sujet de sa blessure survenue le 23 janvier dernier en Coupe de France contre Strasbourg.

Si on l’a notamment vu avec des béquilles à son anniversaire, où les joueurs du Paris Saint-Germain se sont rendus, le Brésilien a officialisé son adieu aux béquilles ce mercredi, dans sa story Instagram. Un message qui fera sûrement plaisir aux supporters parisiens, qui attendent toujours de retrouver leur numéro 10...