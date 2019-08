Ce soir, le Paris Saint-Germain a soigné sa reprise en Ligue 1 en s’imposant 3-0 contre le Nîmes Olympique. Buteur et passeur pour Angel Di Maria, Kylian Mbappé est revenu sur ce match au micro de Canal +. Il a immédiatement était rassurant sur sa santé puisqu’il boitait en fin de rencontre : « c’était une crampe, ça va c’est rien ». Il a ensuite tenu à juger la prestation de sa formation : « c’est bien on monte en puissance, on est bien. On a fait une bonne préparation. On essaye d’être les plus performants possible, le plus rapidement possible. L’enchaînement des matches vient vite. On est très content, on a une semaine de travail pour bien profiter. »

Interrogé sur le possible départ de Neymar, le natif de Bondy a préféré adopter une stature de spectateur sur ce dossier : « on ne va pas se mentir sur la situation de Neymar. On va voir ce qu’il va se passer. Ce n’est pas la même équipe ... Mais on va continuer et on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, pour nos proches et pour nos fans. »

