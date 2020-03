Les Brésiliens et le Paris Saint-Germain, c’est une histoire particulière. De nombreux auriverdes ont porté les couleurs parisiennes par le passé et y ont marqué les esprits, à l’image de Rai (1993-1998). La parole du vainqueur de la Coupe du monde 1994 est donc souvent attentivement écoutée du côté de Paris. Et l’ancien joueur de São Paulo a été invité à juger son compatriote Neymar, le numéro 10 du PSG.

« Je l’admire beaucoup. Paris a la chance de posséder un génie du jeu. Il l’a démontré maintes fois, encore récemment contre Dortmund. Il a les moyens de mener le club jusqu’au bout de ses ambitions. Ce n’est pas évident d’être Neymar, c’est un phénomène dont chaque geste est scruté dans le monde entier, ce n’est pas facile pour lui. Mais il est en train de construire son histoire avec Paris et je suis certain qu’elle sera très belle. La qualification face à Dortmund n’est qu’un chapitre. Par ses larmes après la victoire, il a révélé son côté humain, toute la volonté qu’il a en lui pour faire gagner le PSG », a confié Rai dans un entretien accordé à France Football.