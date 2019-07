Le PSG poursuit son Asia Summer Tour à Suzhou avec une rencontre amicale face au Sydney FC. Le champion de France a besoin de se rassurer après sa sortie mitigée contre l’Inter il y a trois jours (1-1, défaite 6-5 t.a.b.). En face, il s’agit du champion en titre d’Australie. Éliminé de la Ligue des Champions asiatique dès la phase de poules, le Sydney FC doit préparer les 16es de finale de sa coupe nationale face à Brisbane Roar, le 7 août prochain.

Toujours confronté à pas mal d’absences, Tuchel aligne un 4-3-3. Sans Neymar et Kimpembe, restés à Shenzhen pour peaufiner leur préparation, ni Verratti en proie à des douleurs musculaires, le PSG se présente avec Trapp dans les buts, Kehrer et Diallo en défense centrale. Le jeune Kouassi est aligné en sentinelle avec Herrera et Dracxler à ses côtés. Devant, Cavani est titulaire avec Mbappé et Sarabia.

Les compositions :

PSG : Trapp - Meunier, Kehrer, Diallo, Bernat - Herrera, Kouassi, Draxler - Sarabia, Cavani, Mbappé.

Sydney FC : Redmayne - Grant, Van der Saag, McGowan, King - Ninkovic, Retre, Caceres - Barbarouses, Le Fondre, Baumjohann.

