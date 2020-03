La France est touchée de plein fouet par la pandémie de coronavirus. Une situation inédite qui a provoqué notamment la suspension de la Ligue 1 pour une durée indéterminée. Dimanche 22 mars prochain, le Paris Saint-Germain devait se déplacer à l’Orange Vélodrome pour y affronter l’OM.

Mais ce Classique n’aura malheureusement pas lieu suite à la grave crise sanitaire traversée par la France et plusieurs pays dans le monde. Une déception pour Thomas Meunier qui s’est exprimé sur le sujet via son compte Twitter. « Et dire qu’on va manquer le Classico », a ainsi confié le Diable Rouge sur son compte. Une manière de rappeler à sa manière la gravité de la situation...

>