Le coup de sang de Neymar à l’encontre d’un supporter lors de la finale de Coupe de France perdue contre le Stade Rennais samedi dernier a fait couler beaucoup d’encre en France et au Brésil. Interrogé par un journaliste brésilien sur la réaction de l’attaquant du Paris SG ces derniers jours, Thomas Tuchel a tenu à défendre son poulain bec et ongles, même s’il a répété que le club et lui étaient mécontents de son comportement au Stade de France.