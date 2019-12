Après avoir étrillé Galatasaray (5-0) mercredi en Ligue des champions, le PSG n’a fait qu’une bouchée de l’AS Saint-Etienne ce soir à Geoffroy-Guichard (4-0). Une rencontre où l’entraîneur parisien Thomas Tuchel avait décidé d’aligner ensemble ses quatre fantastiques, Kylian Mbappé, Neymar, Icardi et Di Maria. Un choix payant qui prouve que le champion de France peut désormais jouer avec quatre joueurs offensifs sur le terrain. Interrogé sur la question par Canal Plus, le technicien allemand se réjouissait du comportement de ses joueurs.

« C’était le moment pour essayer, changer un peu et avoir l’occasion de mettre plus de joueurs offensifs sur le terrain. Mais c’est la responsabilité des gars de défendre ensemble. Neymar et Mbappé aiment jouer et attaquer ensemble. Lors des trois derniers matchs, on a trouvé un système pour laisser quatre joueurs offensifs et de qualités. Cela donne plus d’options pour jouer. J’ai vraiment l’impression qu’on joue comme une équipe et défensivement c’est très fort, » a ainsi analysé Tuchel. En alignant son quatuor offensif, le PSG risque de susciter encore un peu plus la crainte en Ligue 1...