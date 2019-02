Dimanche soir, le PSG a assuré l’essentiel en s’imposant 1 à 0 face à l’ASSE. Une rencontre durant laquelle Thomas Tuchel, le coach parisien, a innové en positionnant Juan Bernat, latéral gauche, au poste de milieu de terrain axial. Un choix qu’a été invité à commenter Thiago Silva (voir vidéo).

Après la rencontre, l’entraîneur allemand a lui expliqué son choix. Ses propos sont relayés par L’Equipe : « Il joue très bien à ce poste à l’entraînement. Parfois, on peut faire ça car on manque de joueurs axiaux. On a essayé avec Moussa Diaby. Parfois, c’est bien pour les joueurs de faire quelque chose de nouveau pour ne pas s’endormir. Mais Bernat reste notre latéral gauche ».