Interrogé au micro de beIN Sports, le coach du Paris SG Thomas Tuchel s’est longuement confié sur sa vie dans la capitale et son métier d’entraîneur. L’Allemand est également revenu sur le feuilleton Neymar, dont les envies de retour au FC Barcelone ne se sont pas concrétisées, évoquant un de ses échanges avec le Brésilien à l’issue du mercato.

« Quand tout ça s’est terminé, je lui ai dit : "tu penses que le plus dur est derrière toi, mais tu as affaire à moi à maintenant et je ne vais pas te lâcher, le plus dur est à venir pour toi maintenant" », a-t-il lâché. L’Auriverde est prévenu.

