Mis au placard depuis un an et demi par le PSG, Jesé montre tout de même l’exemple en étant irréprochable à l’entraînement. Thomas Tuchel a déjà salué l’abnégation de l’attaquant espagnol et n’écarte pas l’idée de le faire rejouer en équipe première cette saison.

« Jesé ? Oui on peut le revoir. Tout le monde peut jouer avec nous. Jesé a montré une mentalité très fort. Sa situation avec le club n’était pas facile. À chaque entraînement, il est très sérieux. Il était blessé contre Pontivy (en 32e de finale de Coupe de France, ndlr) mais là il est avec nous, c’est bien », a déclaré l’Allemand à RMC.