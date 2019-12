Recruté le dernier jour du mercato estival dans le cadre d’un prêt en provenance de l’Inter Milan, Mauro Icardi (26 ans) a déjà mis tout le monde d’accord au Paris Saint-Germain. Avec 13 buts en 16 matches, l’Argentin s’est vite imposé comme un titulaire indiscutable dans l’esprit de Thomas Tuchel. Alors que le club de la capitale dispose d’une option d’achat à la fin de la saison (environ 70 M€), Wanda Nara, sa compagne et agent, est revenu sur ce choix de rejoindre les Rouge-et-Bleu. Elle a également laissé planer le doute concernant l’avenir de son mari.

« Ira-t-il à la Juve ? Non. Le présent de Mauro est à Paris. Il est très bien là-bas et il marque des buts fous. La seule chose qui m’intéresse, c’est son bonheur et il est très heureux au PSG, a-t-elle expliqué sur la chaîne de télévision italienne Rete 4. Ce choix d’aller à Paris a aussi été fait pour ne pas trahir les Nerazzurri. Nous sommes partis sans trahison, Mauro est allé dans un club où il ne pouvait pas dire non et même pour l’Inter, ça s’est bien passé. »