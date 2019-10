Quelques jours après les vives tensions suscitées par les statuts de Manuel Neuer et Marc-André ter Stegen en sélection allemande, la liste de Joachim Löw était forcément attendue. Le sélectionneur national a communiqué ce vendredi le nom des joueurs convoqués pour les rencontres face à l’Argentine (amical) et face à l’Estonie (éliminatoires Euro 2020).

Si les deux intéressés figurent bien dans le groupe, Löw n’a pas profité de l’occasion pour innover. Seule petite nouveauté, la convocation du milieu de terrain du Bayer Leverkusen Nadiem Amiri (22 ans). Pour le reste, le coach allemand continue de s’appuyer sur ses cadres.

Your Germany squad to face Argentina and Estonia is here ! #DieMannschaft #GERARG #ESTGER pic.twitter.com/ofNSrXqsIM

— Germany (@DFB_Team_EN) October 4, 2019