L’été dernier, Radamel Falcao (33 ans) avait fait le forcing pour quitter l’AS Monaco et ainsi rejoindre Galatasaray. Mais l’expérience turque du Colombien pourrait tourner court. Avec seulement onze rencontres disputées toutes compétitions confondues depuis le début de la saison (3 buts) et une blessure au tendon d’Achille qui l’a éloigné longtemps des terrains, le buteur ne vit pas le rêve qu’il avait espéré en s’engageant sur les rives du Bosphore. Selon TyC Sports, « El Tigre » pourrait quitter la Turquie dès cet hiver. Et un club pourrait saisir la bonne affaire.

D’après le média argentin, l’attaquant ne serait pas contre un retour à River Plate, club dans lequel il a été formé et où il a évolué jusqu’en 2009 avant de rejoindre l’Europe et le FC Porto. Néanmoins, plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’un retour en Argentine soit possible. Les Millonarios devront d’abord dégraisser en attaque, car ils ont déjà à disposition cinq éléments offensifs (Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Lucas Pratto, Ignacio Scocco et Julián Álvarez). Surtout, les vice-champions de la Copa Libertadores 2019 devront trouver un terrain d’entente avec le joueur concernant ses prétentions salariales.