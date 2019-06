L’Olympique Lyonnais est très actif dans ce mercato estival. Le club rhodanien a déjà enregistré les arrivées de Héritier Deyonge, Ciprian Tatarusanu et Jean Lucas, mais la formation de Ligue 1 ne compte pas s’arrêter là. Et les Gones pourraient prochainement se renforcer avec un joueur d’un club de Bundesliga. D’après les informations de L’Equipe, Jean-Michel Aulas et ses dirigeants seraient sur le point de recruter le jeune Nicolas Fontaine (19 ans).

L’attaquant français évolue actuellement au RB Leipzig, avec l’équipe U19, où il est sous contrat jusqu’en juin 2021. En 2016, l’OL avait déjà tenté de s’attacher ses services alors qu’il jouait au Thonon Évian FC, en vain. Le quotidien sportif explique également que les Gones ne devraient rien payer dans ce transfert, mais que le RBL pourrait avoir un intéressement pour la revente du joueur.

