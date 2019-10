La deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions se déroule aujourd’hui et l’Olympique Lyonnais se déplace en Allemagne pour affronter le RB Leipzig. Un match important pour les Gones et Sylvinho qui ne doivent pas les Roten prendre le large.

A domicile, les hommes de Julian Nagelsmann optent pour un un 3-5-2 avec Péter Gulacsi dans les cages. Le gardien hongrois peut compter sur son compatriote Willi Orban et les deux français Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano en défense. Les rôles de pistons sont assurés par Lukas Klostermann et Marcel Halstenberg. Au cœur du jeu, on retrouve Marcel Sabitzer, Konrad Laimer et Amadou Haïdara. Enfin, Yussuf Poulsen et Timo Werner sont associés en attaque.

De son côté, l’Olympique Lyonnais mise pour un 3-5-2 avec Anthony Lopes dans les buts derrière Léo Dubois, Marcelo, Joachim Andersen, Fernando Marçal et Youssouf Koné. Aligné en sentinelle, Lucas Tousart évolue aux côtés de Thiago Mendes et Houssem Aouar. Enfin, Martin Terrier et Memphis Depay forment le duo offensif.

Les compositions :

RB Leipzig : Gulacsi - Konaté, Upamecano, Orban - Klostermann, Sabitzer, Laimer, Haïdara, Halstenberg - Poulsen, Werner

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Andersen, Marçal, Koné - Mendes, Tousart, Aouar - Terrier, Depay

