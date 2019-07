Les New-Yorkais ont le droit à une affiche exceptionnelle sur leurs terres en cette chaude nuit du mois de juillet. Effectivement, les voisins madrilènes s’affrontent dans un match amical - qui n’aura probablement rien d’amical - à l’occasion de l’International Champions Cup. Le Real Madrid avait perdu son premier match face au Bayern (3-1), avant de se refaire face à Arsenal en s’imposant aux tirs au but.

Les Colchoneros eux n’ont disputé qu’un match de ce tournoi amical, remporté face aux Chivas aux tirs au but également. Ce match sera l’occasion de voir les nouvelles recrues des deux côtés, à l’image de Luka Jovic, Rodrygo Goes, Takefusa Kubo ou encore João Félix et Mario Hermoso. Coup d’envoi à 2h heure française !

Les compositions du match

Real Madrid : Courtois - Odriozola, Nacho, Ramos, Marcelo - Kroos, Modric, Isco - Vinicius, Jovic, Hazard

Atlético de Madrid : Oblak - Trippier, Savic, Hermoso, Lodi - João Félix, Saúl, Koke, Lemar - Diego Costa, Morata

