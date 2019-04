Laissé sur le banc lorsque Santiago Solari était à la tête du Real Madrid, Brahim Díaz a retrouvé du temps de jeu depuis le retour de Zinedine Zidane, avec quatre apparitions en Liga. Le jeune espagnol de 19 ans a souvent été bon, notamment jeudi dernier contre Getafe (0-0), ce qui pourrait le pousser à rester au Real cet été.

Mais Marca indique de son côté que ces bonnes prestations de Díaz ne changeront rien à son avenir, et qu’il devrait bel et bien partir en prêt au prochain mercato estival, afin de gagner du temps de jeu et de l’expérience. Pour l’instant, aucune destination n’a filtré concernant l’équipe où pourrait arriver en prêt le milieu offensif, sous contrat jusqu’en 2025 avec Madrid.