Depuis plusieurs semaines désormais, un intérêt du Real Madrid pour le crack de Manchester City Brahim Diaz est annoncé. « Je n’ai aucune nouvelle information à ce sujet. Je sais qu’ils sont en discussion mais je n’ai aucune nouvelle information sur la situation. Aujourd’hui, il s’est entraîné avec nous. (...) J’ai été clair la semaine dernière quand j’en ai parlé. Nous faisons tout pour les garder (les jeunes joueurs, ndlr) mais ils décident », déclarait fin décembre Pep Guardiola.

Et selon AS, Brahim Diaz serait sur le point de s’engager avec les Merengues ! Un accord aurait été trouvé et il pourrait être officialisé très prochainement. Le jeune Espagnol devrait signer contre un chèque de 15 M€ et il signera un contrat de 6 saisons. Il pourrait également être présenté lundi au Santiago Bernabeu. Le média ajoute qu’il devrait prendre le numéro 21 et qu’il ne sera pas prêté.