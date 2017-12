Le choc entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain est probablement le choc le plus attendu des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Dans un entretien accordé au quotidien AS, Dani Carvajal a évoqué ce duel européen au sommet.

« Je ne crois pas qu’une défaite soit une débâcle. L’éliminatoire contre le PSG va être très dure, ils ont de très bons joueurs. On va tout donner. Tu ne peux pas penser que si tu perds, c’est une catastrophe. Il faut faire ce que tu peux et, que tu perdes ou non, tu pourras partir du terrain la tête haute », a expliqué le latéral droit.