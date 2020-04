Prêté par le Real Madrid à Arsenal pour la saison, Dani Ceballos suscite l’intérêt de deux clubs espagnols. Selon Marca, le FC Valence et le Betis Séville se sont penchés sur son cas et espèrent boucler son arriver cet été. En ce qui concerne le club che, il retente sa chance après avoir voulu enrôler le milieu de terrain cet hiver mais le Real Madrid s’y était opposé. Le Betis veut lui rapatrier le joueur qu’il a formé et qui a passé six années dans ses rangs.

Aucun contact n’a eu lieu entre le club et l’international espagnol (9 sélections). Cependant, Dani Ceballos accorde toujours autant d’amour au club andalou. « J’adore le Betis. Si je peux jouer à Séville, c’est seulement dans une équipe, l’équipe que j’aime et qui m’a donné l’opportunité d’être footballeur : le Betis », avait-il notamment déclaré cette semaine dans une interview pour El Chiringuito. Le Real Madrid est prévenu et devra gérer le cas de son joueur, dont le contrat court jusqu’en juin 2023.