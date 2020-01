Prêté à Wolverhampton en première partie de saison, Jesus Vallejo n’a pratiquement pas joué en Premier League, avec deux petites apparitions en championnat au total. Le club anglais va rapidement mettre fin au prêt du défenseur central de 23 ans, qui reviendra à Madrid dans les jours à venir. Mais il ne devrait pas rester dans l’effectif de Zinedine Zidane, et tout porte à croire qu’il sera de nouveau envoyé loin de la capitale pour grappiller du temps de jeu.

Selon les informations du média andalou Ideal, le joueur formé à Saragosse devrait rejoindre Granada, équipe promue en Liga qui pointe à la dixième place du classement et qui cherchait à se renforcer dans le secteur défensif. L’option de défendre les couleurs rouges et blanches est celle qui plaisait le plus au joueur. L’opération pourrait se conclure dans les prochaines heures.