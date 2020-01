19 octobre 2019. Voici la date du dernier des sept matches disputés par James Rodriguez (28 ans) cette saison en Liga. Le joueur du Real Madrid ne dispose pas d’un temps de jeu suffisant et ce ne sont pas ses 13 minutes jouées contre Valence en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne au début du mois qui vont changer la donne. Lié au club madrilène jusqu’en juin 2021, le Colombien pourrait ne pas aller au bout de son contrat.

Marca annonce que plusieurs clubs se sont positionnés sur son profil, pour le faire venir en prêt. Cependant, d’après le media ibérique, le Real Madrid ne souhaite lâcher son joueur que via un transfert définitif. Une exigence qui pourrait en freiner plus d’un. Les formations intéressées ont moins de deux semaines pour se manifester et entamer des négociations. Dans le cas contraire, le Colombien sera contraint de rester dans la capitale espagnole, au moins jusqu’à la fin de la saison.