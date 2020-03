Il y a une semaine, le Real Madrid était aux anges. Les Merengues battaient l’ennemi, le FC Barcelone, et prenaient la tête du championnat. Une semaine après, les hommes de Zinedine Zidane ont déjà perdu cette place de leader suite à leur défaite 2-1 sur la pelouse du Betis. Après la rencontre, l’entraîneur madrilène l’avait donc mauvaise.

« On a fait beaucoup d’erreurs et quand tu n’es pas à ton niveau, tu te compliques les choses. On a eu du mal. On a pas eu d’intensité, de rythme, tout nous a manqué. On peut dire que ça a été le pire match de la saison. Il ne faut pas devenir fou, mais on ne peut pas être content du match qu’on a fait ce soir », a lancé le Français, qui risque d’essuyer quelques critiques dans les médias madrilènes demain matin...