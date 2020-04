Les supporters du Real Madrid le savent : arrivera un jour où ils devront faire sans Sergio Ramos. D’une part, le capitaine et défenseur central des Merengues est âgé de 34 ans. D’autre part, son contrat expire en juin 2021 et sa prolongation est incertaine. La Casa Blanca semble vouloir lui offrir un an supplémentaire là où le principal intéressé en souhaiterait deux, comme le l’expliquait AS le 30 mars dernier.

Le quotidien madrilène précise ce mardi que la crise économique frappant le football pourrait jouer contre Sergio Ramos, qui dispose du meilleur salaire du Real derrière Gareth Bale. Mais As ajoute que la perspective, pour les dirigeants merengues, de voir leur joueur emblématique, arrivé en 2005, appartenir à un autre club au cas où il triompherait avec l’Espagne, à l’Euro 2020 (reporté à l’été 2021) semble difficile à imaginer. La direction du Real Madrid devrait se pencher sur ce sujet épineux au cours de la saison prochaine.