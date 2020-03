Ce samedi soir, l’ensemble de la presse espagnole annonçait le décès de l’ancien président du Real Madrid (entre 1995 et 2000) Lorenzo Sanz. Agé de 76 ans, ce dernier est décédé du coronavirus. Son état s’était malheureusement empiré depuis son hospitalisation mardi dernier. Affecté par le décès d’une figure emblématique des Merengues, Iker Casillas a rendu hommage à Sanz sur son compte Twitter.

« Cher président, un gros câlin à votre famille et à vos amis en ces temps difficiles. Et un hommage très spécial pour ceux qui nous ont également quittés à cause de ce virus mortel. Beaucoup de force pour tous, » a ainsi commenté l’ancien portier du Real Madrid.