La sixième journée de la Liga se poursuit aujourd’hui avec notamment un duel entre le Real Madrid et Osasuna.

A domicile, les Merengues optent pour un 4-3-3 avec Alphonse Areola dans les cages. Alvaro Odriozola, Eder Militao, Sergio Ramos et Nacho Fernandez forment l’arrière garde. Au milieu on retrouve Toni Kroos, Casemiro et Federico Valverde qui tenteront d’approvisionner Lucas Vazquez, Luka Jovic et Vinicius Junior sur le front de l’attaque.

Le promu Osasuna privilégie un système en 4-2-3-1 avec l’expérimenté Ruben Martinez dans les buts. Lillo Castellano, Raul Navas, Facundo Roncaglia et Pervis Estupinan se retrouvent en défense. Le double pivot est constitué de Fran Merida et de Jon Moncayola. Enfin, Marc Cardona est soutenu en attaque par Roberto Ibanez, Ruben Garcia et l’ancien rennais Brandon Thomas Llamas.

Les compositions :

Real Madrid : Areola - Odriozola, Militao, Ramos, Nacho - Kroos, Casemiro, Valverde - Vazquez, Jovic, Vinicius

Osasuna : Ruben - Castellano, Navas, Roncaglia, Estupinan - Merida, Moncayola - Ibanez, Garcia, Brandon - Cardona

