On ne l’avait plus beaucoup entendu depuis son départ du Real Madrid en mars. Santiago Solari s’est effectivement fait discret ces derniers temps. Dans une de ses rares apparitions publiques depuis, il a notamment été interrogé sur l’éventuelle arrivée de Paul Pogba au sein de l’effectif merengue.

« Pogba est un joueur incroyablement talentueux. S’il arrive, il va y avoir beaucoup de concurrence au milieu et un des grands noms de l’effectif devra attendre pour jouer. Mais c’est vrai que Kroos et Modric n’ont plus 20 ans et c’est normal que le club réfléchisse à recruter un nouveau joueur pour renforcer le milieu de terrain », a lancé l’Argentin à ESPN.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10