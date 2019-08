Après sa victoire contre le Celta de Vigo (3-1), le Real Madrid voulait enchaîner ce samedi lors de la réception du Real Valladolid au stade Santiago Bernabeu. Devant leur public, les joueurs de Zinedine Zidane n’ont cependant pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Présent en zone mixte après la rencontre, Sergio Ramos est alors revenu sur cette contre-performance, mais aussi sur la rumeur Neymar, le joueur du PSG étant annoncé au Barça mais aussi à la Casa Blanca.

« Je l’ai déjà dit, Neymar est un top joueur, il figure selon moi parmi les trois meilleurs joueurs du monde. Mais parler d’autres joueurs qui ne sont pas là est un manque de respect envers notre équipe et les nouveaux joueurs qui sont arrivés avec beaucoup d’envie. On verra dans le futur », a expliqué le capitaine madrilène dans des propos relayés par AS ou encore Marca. Pour rappel, il reste neuf jours aux deux écuries de Liga pour tenter de s’attacher les services du Brésilien.

