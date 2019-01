En conférence de presse ce mercredi, Santiago Solari s’est montré très clair sur le mercato du Real Madrid. « Nous avons une équipe merveilleuse. Nous allons nous battre sur tous les fronts, comme nous le faisons à chaque fois. L’équipe est prête à affronter chaque match et est enthousiaste. On le voit aux entraînements. Beaucoup de joueurs sont revenus dans une bonne dynamique. C’est la nouvelle la plus importante de ces derniers jours ».

Puis il a été invité la rumeur faisant état d’un intérêt des Merengues pour Luka Kovic, l’attaquant de l’Eintracht Francfort. Le joueur âgé de 21 ans est ciblé pour l’été prochain. Mais l’Argentin n’a pas souhaité répondre à ce sujet. « Je ne peux pas répondre, désolé ».