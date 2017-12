Sèchement battu par le FC Barcelone à domicile ce samedi après-midi (0-3), le Real Madrid possède 14 points de retard sur le leader blaugrana et se classe 4e. Après la rencontre, Raphaël Varane s’est exprimé devant les médias et a tenu à rassurer les fans du club sur la motivation toujours présente de l’équipe à aller chercher le titre :

« Ce résultat n’est pas à l’image de notre saison 2017. Il nous complique la vie. Mais on est le Real. Donc on ne va pas lâcher. On va se battre. La seconde mi-temps ? Elle fut moins bonne. On a baissé le pied physiquement. C’est toujours dur de perdre, surtout 0-3. Il faut voir ce qui n’a pas été et s’améliorer. »