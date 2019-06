Non convoqué par la sélection brésilienne pour la Copa América, Vinícius Júnior profite actuellement de ses vacances, après une première année prometteuse sous les couleurs des Merengues (31 matches joués), marquée par une terrible blessure au genou en fin de saison. Cependant, comme l’indique As, le jeune brésilien de 18 ans va écourter ses vacances pour reprendre l’entraînement plus tôt.

Vinícius a appelé son physiothérapeute, Thiago Lobo, afin que ce dernier le rejoigne lundi à Rio de Janeiro pour commencer les premières séances. En faisant cela, Vinícius envoie un message fort à Zidane, pour lui montrer qu’il est motivé pour avoir une place de titulaire la saison prochaine, sachant que les Merengues ne reprendront l’entraînement que dans deux semaines.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10