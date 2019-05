La liste de Tite était attendue ! Il faut dire que le Brésil est l’hôte de la 46e édition de la Copa America, qui se déroulera sur les pelouses de Sao Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre et Salvador, du vendredi 14 juin au dimanche 7 juillet prochain. Dans cette optique, le sélectionneur auriverde était attendu par la presse pour annoncer une liste de 23 joueurs, amenés à affronter en préparation le Qatar, le 5 juin, puis le Honduras, le 9 juin, avant de disputer le match d’ouverture face à la Bolivie, le vendredi 14 juin. Dans sa Copa America, le Brésil a hérité du groupe A, dans lequel ont également été reversés le Venezuela et le Pérou.

Il faut dire que cette liste réserve quelques surprises, d’autant que ces 23 joueurs auront la lourde tache d’offrir la 9e Copa America au Brésil, sur son sol, et de faire définitivement fuir les fantômes de 2014. Du côté du Paris Saint-Germain, on devrait se réjouir de voir appelés les 4 Brésiliens : de retour lors du rassemblement de mars, Dani Alves est là. Tout comme Neymar et Marquinhos et, plus surprenant, Thiago Silva, qui a récemment subi une arthroscopie du genou. Artisan de la belle campagne de l’Ajax en Ligue des champions, David Neres a été préféré à Vinicius Junior, qui avait été appelé pour la première fois au début du printemps.

Au registre des déçus, finaliste de la Ligue des champions avec Liverpool Fabinho se voit préférer Casemiro et Fernandinho. Présent avec Tottenham à Madrid le 2 juin prochain, mais peu habitué des rassemblements avec le Brésil ces derniers mois, Lucas Moura n’est pas là non plus. Pas épargné par les blessures au Real Madrid, Marcelo est également absent de la liste, tout comme Douglas Costa, pour la Juventus, ou le latéral de Manchester City, Danilo. Présents lors des rencontres amicales face à la République tchèque et au Panama, en mars dernier, Felipe Anderson de West Ham et Alex Telles du FC Porto n’ont pas non plus été conviés à la fête. Le gardien de Palmeiras Weverton n’est pas non plus rappelé, le portier des Corinthians Cassio lui étant préféré dans le rôle de n°3.

La liste de 23 joueurs de Tite :

Gardiens : Alisson (Liverpool), Cassio (Corinthians), Ederson (Manchester City)

Défenseurs : Alex Sandro (Juventus), Dani Alves (PSG), Eder Militao (Porto/Real Madrid), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter Milan), Thiago Silva (PSG)

Milieux et attaquants : Allan (Naples), Arthur (FC Barcelone), Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Lucas Paqueta (AC Milan), Coutinho (FC Barcelone), Neres (Ajax), Everton (Gremio), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton)