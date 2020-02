Voilà qui a le mérite d’être clair. Vendu par le Borussia Dortmund à la Real Sociedad, en juillet 2019, contre un chèque de 6,5M€, Alexander Isak (20 ans) s’épanouit pleinement en Espagne. Auteur de 14 buts et 3 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant international suédois (11 sélections, 4 buts) pourrait toutefois être racheté par le BvB, qui possède une clause de rachat fixée à 30M€. Mais retourner dans les rangs du club de la Ruhr n’est vas envisagé par le principal intéressé, dont le contrat avec la formation basque court jusqu’en 2024.

« Je suis pleinement conscient de l’option existant entre les deux clubs. Tout ce que je peux dire, c’est que Dortmund fait partie de mon passé et non de mon avenir. J’aime vraiment être là où je suis et je n’ai aucune envie de retourner là-bas. Mon seul objectif maintenant est la Real Sociedad », a assuré Alexander Isak à Sportbladet. Reste à connaître la position du Borussia Dortmund dans ce dossier.