Opposé au Stade de Reims ce mercredi dans le cadre des demi-finales de Coupe de la Ligue BKT, le Paris Saint-Germain a obtenu son billet pour la finale grâce à un succès 3-0 au Stade Auguste-Delaune. Interrogé par Canal + au coup de sifflet final, le défenseur français Presnel Kimpembe est revenu sur la qualification des siens, qui défieront donc l’OL en finale le 4 avril prochain.

« C’était un match engagé face à une belle équipe de Reims et un bon bloc. Ce n’était pas un match facile mais on a su mettre de la qualité et de l’envie. On a su marquer rapidement pour tenir le score jusqu’à la fin, a d’abord lâché l’international français. Tous les matches ne se ressemblent pas. Ce soir, ç’a été compliqué. Le plus important ce soir, c’était la qualification. Faire une finale au Stade de France cette saison, ça nous tenait à cœur. »