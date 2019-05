Pour sa première saison en Ligue 1, Rémi Oudin réalise un exercice plus que réussi, avec déjà 10 buts et 2 passes décisives au compteur dans le championnat français. Forcément, cela a déjà conduit de nombreux clubs à étudier son profil en vue d’un probable transfert l’été prochain. Comme l’indique L’Équipe, l’attaquant est convoité par des clubs français (Lille, Nice), anglais (Watford, Newcastle) et italien (Fiorentina).

Le Stade de Reims serait prêt à lâcher sa pépite de 22 ans, contre un chèque dont la valeur se situe entre 12 et 15 M€. De son côté, Rémi Oudin, dont le contrat chez les Champenois expire en 2021, ne serait pas contre un départ, et privilégierait une équipe française pour la suite de sa carrière.