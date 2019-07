« Ramy a fait une belle Coupe d’Afrique des Nations tout comme Mehdi Zeffane. Il fait partie des garçons qu’on souhaite conserver. On discute avec son agent pour le prolonger. Il y a deux possibilités, soit il y a une prolongation, soit il y a un départ à un an de la fin de son contrat (...) On n’a pas d’offre concrète pour le moment. » Présent en conférence de presse cette semaine, le président du Stade Rennais Olivier Létang avait fait un point sur la situation de Ramy Bensebaini, sous contrat jusqu’en juin 2020.

Dans le viseur du Borussia Mönchengladbach, l’international algérien n’a pour le moment pas prolonger, et la formation allemande pourrait en profiter. Comme l’explique L’Equipe, les Fohlen auraient formulé une offre aux Rennais de 7,5 millions d’euros. Cependant, cette proposition, trop basse, ne devrait pas satisfaire les dirigeants bretons.

