Le Stade Rennais compte bien encore se renforcer avant la clôture du mercato estival le 2 septembre prochain. Ainsi, un milieu de terrain ou encore un élément offensif et un défenseur central sont attendus en Bretagne. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Strasbourg dimanche, Julien Stéphan a évoqué la piste menant au joueur du Séville FC Joris Gnagnon (22 ans). Et l’entraîneur breton a confirmé l’intérêt rennais pour le défenseur central.

« C’est une piste, un joueur qui connaît bien le club, qu’on connaît très bien. Il présente des garanties et on imagine que s’il venait, ce qui n’est pas encore fait, on pourrait gagner du temps en termes d’intégration. Maintenant, je suis comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais s’il était amené à venir, on l’accueillerait avec plaisir. Il a besoin de se relancer après une saison difficile, il est très revanchard et c’est un profil qui pourrait être complémentaire de ceux qu’on a, » a décrypté Stéphan.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10